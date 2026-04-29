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Jak připojím Philips OneBlade k aplikaci OneBlade?

Upozornění: Tyto informace se týkají pouze uživatelů Philips OneBlade 360 s připojením. Chcete-li zjistit, zda tohle platí pro váš model, hledejte na obalu výrobku nebo v uživatelské příručce logo Bluetooth®. Pokud váš model nelze připojit pomocí Bluetooth, můžete jej stále přidat do profilu aplikace Philips OneBlade čímž odemknete funkce, jako je sledování stavu břitu.

Uživatelé OneBlade modelů s připojením mohou používat aplikaci Philips OneBlade k odemknutí dodatečných funkcí, tipů, triků a dalších užitečných informací.
 

  1. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci Philips OneBlade pro své mobilní zařízení se systémem iOS nebo Android a můžete začít. Podrobné údaje o aplikaci získáte na obalu svého strojku OneBlade (hledejte loga obchodů App Store a Google Play!) 
  2. Zkontrolujte, zda je v mobilním zařízení aktivována funkce Bluetooth. Poté otevřete aplikaci. 
  3. Podle pokynů v aplikaci připojte strojek OneBlade.
  4. Při navazování připojení bude světelný kroužek na rukojeti modře blikat. Jakmile bude strojek připojen, kroužek zůstane modře svítit.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP2734/20 , QP4631/65 , QP4530/30 .

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