Kdy mám vyměnit břit strojku Philips OneBlade?

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Zkontrolujte ukazatel opotřebení na strojku OneBlade, abyste zjistili, kdy je třeba vyměnit břit. Když je symbol výměny jasně viditelný, je čas břit vyměnit. Každý břit by měl vydržet v průměru přibližně čtyři měsíce. Může se to však lišit v závislosti na vašem používání.
Stav břitu můžete také sledovat v aplikaci Philips OneBlade.
Tip: Břity OneBlade Intimate se mohou lišit od níže uvedených pokynů, protože chránič pokožky může bránit viditelnosti symbolu pro výměnu. Každý břit je navržena tak, aby vydržel přibližně čtyři měsíce. Tato doba se však může lišit v závislosti na míře používání. Pokud během této doby zaznamenáte snížený výkon, břit vyměňte.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP1424/65 , QP1924/30 , QP1424/20 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›