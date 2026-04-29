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Jak používat nástavce na Philips OneBlade?

Chcete-li zjistit, jak nasadit a sejmout hřebeny, chrániče a další nástavce z Philips OneBlade, informace najdete níže.

Je dobré vědět: Techniky pro nasazování a snímání hřebenů a chráničů jsou stejné, ať už máte jakýkoli model strojku OneBlade (včetně modelů, které nejsou na snímku níže).

Jak používat nástavce na Philips OneBlade?

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP1424/65 , QP1924/30 , QP1424/20 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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