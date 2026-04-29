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Jak funguje zpětná vazba snímače tlaku na zubním kartáčku Sonicare?

Zubní kartáček Sonicare měří tlak, který vyvíjíte při čištění zubů, aby chránil vaše dásně a zuby. Pokud vyvíjíte příliš velký tlak, kartáček změní intenzitu vibrací. 

Budete upozorněni, že vyvíjíte příliš velký tlak. V závislosti na modelu zubního kartáčku to může být jeden nebo více z těchto signálů:

  • Světelný signál na základně zubního kartáčku (pouze modely Prestige 9900, DiamondClean Smart, DiamondClean 9000, 6000–7000 Series a Advanced Clean)
  • Bude blikat kontrolka upozornění hlavice kartáčku.
  • Změní se vibrace, a tím i intenzita čištění.
  • Zazní zvuk anebo pulzující zvuk.

Tyto signály ustanou, když snížíte tlak. 

Pokud kartáček při vyvinutí tlaku nereaguje, zkontrolujte, zda je aktivována funkce snímače tlaku. Tuto funkci lze obvykle zapnout umístěním kartáčku do nabíječky a podržením tlačítka napájení po dobu až 7 sekund. Měli byste uslyšet sérii pípnutí a ve spodní části těla kartáčku by se měla rozsvítit kontrolka LED.

Informaci, zda váš konkrétní model disponuje funkcí snímače tlaku, a přesný postup jejího zapnutí nebo vypnutí najdete v uživatelské příručce. 

Pokud se snímač tlaku aktivuje, i když nevyvíjíte žádný tlak, zkuste kartáček po dobu alespoň 10 sekund nabíjet.

Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte nás a my vám zajistíme další pomoc. 

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HX3689/44 , HX3689/43 , HX7119/01 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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