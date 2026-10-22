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Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HX9992/42, HX9992/31, HX9997/32. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›
Jak Sonicare 9900 Prestige s aplikací spolupracuje?
Jak funguje funkce BrushPacer?
Lze Sonicare 9900 Prestige používat s rovnátky?
Jak spárovat tělo kartáčku s aplikací Sonicare?
Jak nabít rukojeť Sonicare 9900 Prestige na základně?
Kolik tlačítek je na kartáčku Sonicare 9900 Prestige?
Jak mohu bezpečně zlikvidovat baterii z kartáčku Sonicare 9900 Prestige?
Jak průvodce čištěním v aplikaci Sonicare funguje?
Mohu synchronizovat aplikace Sonicare s aplikací Apple Health?
Ve kterých zemích je aplikace Sonicare k dispozici?
Jaká zařízení jsou kompatibilní s aplikací Sonicare / Sonicare for Kids?
Mohu v zubním kartáčku Sonicare vyměnit baterii?
Jak nabíjet zubní kartáček Sonicare?
Jak zaregistrovat zubní kartáček Sonicare?
Jak změním nastavení intenzity na mém kartáčku Sonicare?
Jak funguje zpětná vazba snímače tlaku na zubním kartáčku Sonicare?
Co znamenají symboly na kartáčku Sonicare?
Jaké režimy čištění má můj kartáček Sonicare?
Jaká hlava kartáčku patří na můj kartáček Sonicare?
Jak povolím nebo zakážu snímač tlaku na kartáčku Sonicare?
Jak čistit kartáček Philips Sonicare?
Jak si vyčistit zuby pomocí aplikace Sonicare?