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Jak mohu bezpečně zlikvidovat baterii z kartáčku Sonicare 9900 Prestige?

Nabíjecí baterie uvnitř kartáčku Sonicare 9900 Prestige není vyměnitelná. Pokud se rozhodnete kartáček Sonicare 9900 Prestige vyhodit, můžete požádat kvalifikovaného odborníka, aby baterii vyjmul a recykloval. Z bezpečnostních důvodů se nepokoušejte vyjmout baterii sami doma. 

Kvalifikovaný odborník nalezne pokyny k bezpečnému vyjmutí vestavěné baterie zde.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HX9992/42, HX9992/31, HX9997/32. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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