Podpora Philips
Jak správně vyměnit břit strojku Philips OneBlade?
Když břit strojku OneBlade přestane při holení poskytovat skvělé výsledky, můžete jej rychle vyměnit podle níže uvedených pokynů.
V dolní části tohoto článku naleznete video s dalšími instrukcemi.
- Břit připevníte k rukojeti strojku tak, že stisknete oba okraje břitu a poté jej zasunete do rukojeti, dokud nezaklapne na místo.
- Chcete-li břit vyjmout z rukojeti strojku, stiskněte oba okraje břitu a poté jej vyjměte z rukojeti.
- Vypněte strojek OneBlade a opatrně vytlačte spínač pro uvolnění břitu nahoru, přičemž břit držte po obou stranách.
- Použitý břit zlikvidujte odpovídajícím způsobem.
- Vyjměte náhradní břit z obalu. Dávejte pozor, hrany břitu jsou ostré.
- Stiskněte nový břit po obou stranách a vložte jej do rukojeti, dokud neuslyšíte „zaklapnutí“.
- První vyobrazený model nemá posuvný spínač pro uvolnění břitu.
- Druhý vyobrazený model má posuvný spínač pro uvolnění břitu.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP2834/23 , QP1324/20 , QP2724/20 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›