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Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: NA342/00, NA332/00, NA321/00. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›
Jak používat přednastavení na fritéze Philips Airfryer?
Musím z nádoby fritézy Airfryer vyjmout pryžovou zátku?
Proč fritéza Philips Airfryer během vaření pípá?
Jak vyjmu košík fritézy Philips Airfryer z nádoby?
Z fritézy Philips Airfryer se line zápach plastu
Mohu do fritézy Philips Airfryer vkládat pečicí papír nebo alobal?
Proč musím fritézu Philips Airfryer protřepávat?
Jaký druh pečicí nádoby mohu vkládat do fritézy Philips Airfryer?
Jak vyčistit fritézu Philips Airfryer