VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Domovská stránka podpory

Podpora Philips

Jak vyjmu košík fritézy Philips Airfryer z nádoby?

Chcete-li vyjmout košík z nádoby fritézy Philips Airfryer, postupujte podle následujících pokynů:

  1. Posunutím průhledného víka se dostaňte k uvolňovacímu tlačítku.
  2. Stiskněte uvolňovací tlačítko a současně košík fritézy Philips Airfryer vyjměte. 

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: NA342/00, NA332/00, NA321/00. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

Často kladené otázky

Kontaktování společnosti Philips

Rádi vám pomůžeme

Hledáte něco jiného?

Objevte všechny možnosti podpory Philips

Domovská stránka podpory