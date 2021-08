Nabíjení holicího strojku Philips pomocí standardní nabíječky do zásuvky

1. Zkontrolujte, zda je holicí strojek vypnutý.

2. Zasuňte malou zástrčku do spodní části holicího strojku a zapojte nabíjecí jednotku do zásuvky. V závislosti na modelu holicího strojku se doba nabíjení může lišit od 1 do 8 hodin.

3. Po nabití vytáhněte napájecí jednotku ze zásuvky ve zdi a malou zástrčku vytáhněte z přístroje.