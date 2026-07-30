Jak zaregistrovat zubní kartáček Sonicare?

Po registraci zubního kartáčku Sonicare můžete zkontrolovat, jestli můžete uplatnit speciální nabídky. Zubní kartáček můžete zaregistrovat na stránkách Philips.com nebo v aplikaci Sonicare. Zubní kartáček můžete zaregistrovat v aplikaci pouze pokud vlastníte kartáček ovládaný pomocí aplikace.
Přihlaste se do svého účtu My Philips nebo si vytvořte nový účet. Po přihlášení klikněte na možnost „Zaregistrovat výrobek“ a postupujte podle pokynů.
Přihlaste se do svého účtu My Philips v aplikaci.
Připojte kartáček k aplikaci prostřednictvím Bluetooth.
Po připojení klikněte na tři tečky v pravém dolním rohu.
Z nabídky vyberte možnost „Mé výrobky“.
Klikněte na možnost „Zaregistrovat výrobek“ a postupujte podle pokynů.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:HX8311/12 , HX8517/12 , HX8515/13 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›