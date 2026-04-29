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Kde najdu číslo modelu nebo sériové číslo svého zařízení péče o vzhled Philips nebo strojku na vlasy?

Podle níže uvedených pokynů vyhledejte číslo modelu nebo sériové číslo zařízení péče o vzhled Philips, strojku na vlasy nebo strojku OneBlade.

Číslo modelu můžete použít k registraci výrobku Philips nebo k vyhledání informací týkajících se přímo tohoto výrobku. Sériové číslo oproti tomu udává, kdy společnost Philips vyrobila váš výrobek.

Tip: K dispozici jsou často různé verze stejného modelu, které jsou vybaveny dalšími funkcemi nebo příslušenstvím. Verzi výrobku lze určit na základě dvou číslic, které jsou uvedeny za lomítkem na konci čísla modelu. Doplňkové číslice nejsou vytištěny na samotném produktu, ale můžete je najít na obalu nebo na platebním dokladu.
 

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HC5722/15 , HC5721/15 , MG9690/30 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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