Lze používat strojek Philips OneBlade na mokro nebo na sucho?

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Všechny modely Philips OneBlade lze používat na mokrou nebo suchou pokožku, s holicím gelem nebo pěnou, nebo dokonce i ve vaně či ve sprše.
Ačkoli holení na sucho často přináší lepší výsledky (protože mokré vousy nebo chloupky přilnou k pokožce), můžete se holit podle svých preferencí. Pokud se rozhodnete použít holicí pěnu nebo gel, pro dosažení nejlepších výsledků pravidelně oplachujte břit vodou.
Tip: Některé produkty mají kryt nabíjecího portu, ale u Philips OneBlade tomu tak není. OneBlade můžete používat ve vaně nebo ve sprše bez zakrytí nabíjecího portu.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP1424/65 , QP1924/30 , QP1424/20 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›