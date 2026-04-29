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Lze používat strojek Philips OneBlade na mokro nebo na sucho?

Všechny modely Philips OneBlade lze používat na mokrou nebo suchou pokožku, s holicím gelem nebo pěnou, nebo dokonce i ve vaně či ve sprše.

Ačkoli holení na sucho často přináší lepší výsledky (protože mokré vousy nebo chloupky přilnou k pokožce), můžete se holit podle svých preferencí. Pokud se rozhodnete použít holicí pěnu nebo gel, pro dosažení nejlepších výsledků pravidelně oplachujte břit vodou.

Tip: Některé produkty mají kryt nabíjecího portu, ale u Philips OneBlade tomu tak není. OneBlade můžete používat ve vaně nebo ve sprše bez zakrytí nabíjecího portu. 

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP1424/65 , QP1924/30 , QP1424/20 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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