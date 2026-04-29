Jaký druh pečicí nádoby mohu vkládat do fritézy Philips Airfryer?
Ve článku níže zjistíte, které pečicí příslušenství pasuje do vašeho modelu fritézy Airfryer.
Do fritézy Philips Airfryer můžete vložit jakoukoli zapékací nádobu nebo pečicí formu, ať už skleněnou, keramickou, kovovou nebo silikonovou. Můžete také používat silikonové nebo papírové košíčky či formy na cupcaky, muffiny a malé gratinované pokrmy.
Pro vaši fritézu Airfryer jsou k dispozici následující sady Mistr pekař od Philips (viz také obrázek náhledu):
Sada Mistr pekař HD9925 pro fritézu Airfryer, velikost L (compact) Modely: HD9100, HD9200, HD9212 – HD9219, HD9220 – HD9229, HD9230 – HD9239, HD9250 – HD9255, HD9620 – HD9629, HD9640 – HD9649, HD9720 – HD9729, HD9740 – HD9749
Sada Mistr pekař HD9945 pro fritézu Airfryer, velikost XL Modely: HD9257, HD9260 – HD9263, HD9270, HD9280, NA350, NA351, NA352 (velký košík)
Sada Mistr pekař HD9959 pro fritézu Airfryer, velikost XXL Modely: HD9285, HD9630 – HD9632, HD9650 – HD9656, HD9750, HD9760 – HD9765, HD9860 – HD9867, HD9870
Rodinná sada na pečení HD9956 pro fritézu Airfryer, velikost XXL Combi Modely: HD9630 – HD9632, HD9650 – HD9656, HD9750, HD9760 – HD9765, HD9860 – HD9867, HD9875 a HD9880
Když nádobu vložíte do košíku, mezí ní a košíkem by měla na obou stranách zůstat mezera, aby bylo zajištěno proudění vzduchu.
Zapékací mísu vkládejte vždy do košíku.
Nikdy neumisťujte zapékací mísu přímo do nádoby, protože byste tím zamezili proudění vzduchu v nádobě a ohřála by se pouze horní část pokrmu.
Při manipulaci s pečicí nádobou nebo pečicí formou vždy používejte kuchyňské rukavice. Pečicí nádoby, pečicí formy a košík fritézy Philips Airfryer se totiž při vaření velmi silně zahřívají.
Níže naleznete maximální velikosti pečících nádob nebo forem, které lze použít ve fritéze Airfryer (viz také obrázek náhledu):
Airfryer velikost L (compact) Modely: HD9100, HD9200, HD9216 – HD9219, HD9220 – HD9229, HD9230 – HD9239, HD9250 – HD9255, HD9620 – HD9629, HD9640 – HD9649, HD9720 – HD9729, HD9740 – HD9749 Maximální velikost: 17 x 16 cm / 6,7 x 6,3 palců na vnějším okraji Maximální průměr: 16 cm / 6,3 palců Maximální výška: 6 cm / 2,4 palců
Fritéza Airfryer velikost XL s okénkem Model: HD9257 Maximální velikost: 19 x 18 cm / 7,5 x 7,1 palce na vnějším okraji Maximální průměr: 18 cm / 7,1 palce Maximální výška: 7 cm / 2,8 palce
Airfryer vylikosti XL Modely: HD9260–HD9263, HD9270, HD9280 Maximální velikost: 20 x 19 cm / 7,8 x 7,5 palce na vnějším okraji Maximální průměr 19 cm / 7,5 palce Maximální výška: 7 cm / 2,8 palce
Airfryer velikosti XXL Modely: HD9285, HD9630–HD9632, HD9650–HD9656, HD9750, HD9760–HD9765, HD9860–HD9867, HD9870 Maximální velikost: 21 x 20 cm / 8 x 7,7 palce na vnějším okraji Maximální průměr 20 cm / 7,7 palce Maximální výška: 9 cm / 3,6 palce
. Airfryer velikosti XXL Combi Modely: HD9875, HD9880 Maximální velikost: 22 x 22 cm / 8,8 x 8,7 palce na vnějším okraji Maximální průměr: 25 cm / 9,8 palce Maximální výška: 9 cm / 3,6 palců Airfryer se dvěma nádobami Modely: NA350, NA351, NA352 Maximální velikost: 18 x 9 cm / 7,1 x 3,6 palců (malý košík), 17 x 18 cm / 6,7 x 7,1 palce (velký košík) Maximální průměr: 9 cm / 3,6 palce (malý košík), 17 cm / 6,7 palce (velký košík) Maximální výška: 7 cm / 2,8 palce
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:NA565/02 , NA462/70 , NA551/00 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›