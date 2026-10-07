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Jak změním rychlostní nastavení epilátoru Philips?

K dispozici máte dvě rychlostní nastavení. K dispozici máte nízkou nebo vysokou rychlost, které vyberete tak, že stisknete tlačítko vypínače, nebo posunete posuvník rychlosti nahoru či dolů. 

Jestliže stisknete tlačítko zapnutí/vypnutí jednou, epilátor Philips se spustí ve vysokorychlostním nastavení (nastavení II). Pokud stisknete tlačítko znova, změní se rychlostní nastavení na nízkou rychlost (nastavení I). Po třetím stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí se epilátor vypne.

Poznámka: Epilátor Essential je vybaven dvěma nastaveními rychlosti. Jakmile používáte holicí hlavici, je k dispozici pouze 1 nastavení rychlosti. Toto nastavení je ideální pro holení.

Jak změním rychlostní nastavení epilátoru Philips?

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: BRE738/00, BRE718/00, BRE728/00. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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