Jak změním rychlostní nastavení epilátoru Philips?
K dispozici máte dvě rychlostní nastavení. K dispozici máte nízkou nebo vysokou rychlost, které vyberete tak, že stisknete tlačítko vypínače, nebo posunete posuvník rychlosti nahoru či dolů.
Jestliže stisknete tlačítko zapnutí/vypnutí jednou, epilátor Philips se spustí ve vysokorychlostním nastavení (nastavení II). Pokud stisknete tlačítko znova, změní se rychlostní nastavení na nízkou rychlost (nastavení I). Po třetím stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí se epilátor vypne.
Poznámka: Epilátor Essential je vybaven dvěma nastaveními rychlosti. Jakmile používáte holicí hlavici, je k dispozici pouze 1 nastavení rychlosti. Toto nastavení je ideální pro holení.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:BRE738/00, BRE718/00, BRE728/00. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›