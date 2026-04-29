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Jaké jsou rozdíly mezi nástavci Philips Lumea?

Zařízení Lumea je dodáváno s různými nástavci, z nichž každý je určen pro použití v konkrétní oblasti těla. Nepoužívejte nástavce v oblastech, pro které nejsou určeny. Informace o tom, které nástavce jsou dodávány s vaším konkrétním modelem Lumea, naleznete v uživatelské příručce. 

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: BRI953/02, BRI976/00, BRI973/00. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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