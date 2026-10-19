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Jak mám vysavač Philips PowerPro Aqua sestavit?

Vysavač Philips PowerPro Aqua můžete sestavit následujícím způsobem:

  1. Vyjměte šroubový čep.
  2. Vložte trubici do hlavního tělesa.
  3. Znovu vložte šroubový čep (a utáhněte jej pomocí šroubováku nebo mince).
  4. Zapojte napájecí kabel.
  5. Připojte do elektrické sítě.
  6. Vysavač nabíjejte 5 hodin.

Níže uvedené video znázorňuje postup:

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: FC6408/01, FC6409/01, FC6404/01. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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