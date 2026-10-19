Jak vyčistit filtr vysavače PowerPro Aqua?

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Filtr vysavače Philips PowerPro Aqua můžete vyčistit takto:
Níže uvedené video vysvětluje postup:
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: FC6408/01, FC6409/01, FC6404/01. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›
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