Jak pomocí přístroje na výrobu těstovin Philips vyrobím bezlepkové těstoviny?

Bezlepkové těstoviny se mohou před vařením snadněji trhat, jelikož bezlepková mouka propůjčuje těstu pouze omezenou elasticitu.
Lepek je směs proteinů, které naleznete v pšeničné a podobné mouce. Propůjčuje těstu elasticitu, pomáhá těstu lépe kynout a držet tvar a často dodává konečnému produktu tužší texturu.
Proto, když vytváříte bezlepkové těstoviny, doporučujeme použít zahušťovadlo, které těsto spojí dohromady, jako je xanthanová guma, guarová guma nebo vejce. Upozorňujeme, že předmíchaná mouka může již obsahovat zahušťovadlo, takže nemusíte žádné další přidávat.
Dále je při přípravě bezlepkových těstovin potřeba méně vody, než je doporučeno. V závislosti na druhu použité mouky budete na tyto recepty potřebovat o 10–20 ml vody méně.