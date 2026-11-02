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Podpora Philips

Proč mám po výměně filtru resetovat svoji čističku/zvlhčovač vzduchu Philips?

Resetováním aktivujete počítadlo pro příslušné filtry. Zařízení je navíc vybavené upozorněním ochrany zdravého vzduchu, které vám dá vědět, když je zapotřebí vyčistit nebo vyměnit filtr (pouze filtr 1). Pokud zařízení po výměně filtru neresetujete, upozorní vás, abyste vyměnili filtr, o mnoho dříve, než je skutečná životnost filtru. Funkce upozornění ochrany zdravého vzduchu a zámku ochrany zdravého vzduchu zajišťují, aby stav filtrů byl vždy optimální, a vy jste tak mohli neustále dýchat zdravý vzduch.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: AC3256/10, AC4080/10.

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