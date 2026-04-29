Je můj telefon kompatibilní s aplikací Philips GroomTribe?

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Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XP9407/37 , XP9406/65 , XP9406/79 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›
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Co znamenají symboly na mém holicím strojku Philips i9000 Series?
Jakou pěnu nebo gel mohu používat s holicím strojkem Philips?