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Podpora Philips

Je můj telefon kompatibilní s aplikací Philips GroomTribe?

Aplikaci Philips GroomTribe si můžete stáhnout do telefonu a používat ji s holicím strojkem Philips připojeným přes Bluetooth. Aplikace je kompatibilní s telefonem iPhone 6S (nebo vyšším) se systémem iOS 11.3 nebo vyšším. Lze ji také používat na telefonech se systémem Android s obrazovkou větší než 4,5 palce, s operačním systémem verze 6.0 nebo vyšší a s rozhraním Bluetooth verze 4.1 nebo vyšší.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XP9407/37 , XP9406/65 , XP9406/79 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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