I když vodu na vyplachování z výpusti kávy zachytíte do šálku, skončí voda z vyplachování vždy v nádobce na odkapávání. Je to z toho důvodu, že přístroj vodu z vyplachování odvádí přímo do nádobky na odkapávání systému automatického vyplachování, aby docházelo k vyplachování obvodů a zajistil se optimální výkon přístroje.

Automatické vyplachování probíhá při ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ přístroje, po přípravě nápoje nebo po použití napěňovače mléka.

Kvůli vodě používané na vyplachování můžete zaznamenat, že je v nádobce na odkapávání vždy nějaká voda nebo že se nádobka na odkapávání naplní rychleji, než byste očekávali. Neznamená to však, že z přístroje uniká voda.

Poznámka: V případě, že je nádobka na odkapávání plná po přípravě 2 šálků kávy nebo že se naplní vodou přes noc, doporučujeme, abyste se na nás obrátili a poskytneme vám další pomoc.