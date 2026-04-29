Podpora Philips
Mohu do fritézy Philips Airfryer vkládat pečicí papír nebo alobal?
Ne, používání pečicího papíru nebo alobalu nedoporučujeme z následujících důvodů:
- Pokud dno košíku zakryjete, omezíte tím proudění vzduchu ve fritéze. To vede ke snížení výkonu vaší fritézy Philips Airfryer.
- Pokud pečicím papírem nebo alobalem vyložíte dno nádoby, kde se shromažďují nečistoty a mastnota, narušíte tím proudění vzduchu a potraviny se správně neusmaží.
- Pokud do fritézy Philips Airfryer vložíte pečicí papír nebo alobal, aniž byste na ně položili potraviny, může dojít k nasátí pečicího papíru nebo alobalu topným tělesem a k následnému vznícení.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: NA565/02 , NA462/70 , NA551/00 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›