Pečicí plech nebo zapékací mísu naplňte vždy maximálně z poloviny, protože těsto během horkovzdušného smažení nakyne. Pokud byste pečicí plech nebo zapékací mísu naplnili příliš, těsto by se během kynutí mohlo dotknout topného tělesa a spálit se. Nikdy neumisťujte zapékací mísu přímo do nádoby, protože byste tím zamezili proudění vzduchu v nádobě a ohřála by se pouze horní část pokrmu. Zapékací mísu vkládejte vždy do košíku.