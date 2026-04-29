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Je možné používat strojek Philips OneBlade, když je připojený k síťové zásuvce?

Z bezpečnostních důvodů je OneBlade navržen tak, aby fungoval pouze bez připojení napájecího kabelu. Důvodem je to, že OneBlade lze používat pro mokré i suché holení. Používání OneBlade v blízkosti vody, když je strojek připojen ke zdroji elektrického proudu, může být velmi nebezpečné. Aby se zabránilo jakýmkoli rizikům, strojek nefunguje, když je připojený k síťové zásuvce.

Mějte na paměti, že adaptér Philips HQ87 pro OneBlade je odolný pouze proti stříkající vodě. To znamená, že zařízení může být vystaveno stříkající vodě, ale nesmí být po delší dobu v přímém kontaktu s vodou.  Proto při nabíjení OneBlade dbejte, aby byly strojek a adaptér mimo dosah vody nebo jakéhokoli vlhkého povrchu.
 

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP1424/65 , QP1424/20 , QP6506/15 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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