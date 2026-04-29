Jaký typ vody lze používat ve vysavači Philips AquaTrio?

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Prohlédněte si obrázek níže a přečtěte si v článku informace o tom, zda můžete ve svém modelu Philips AquaTrio používat teplou/destilovanou vodu nebo čisticí prostředek na podlahy.
Vysavač Philips řady AquaTrio 7000 na mokré a suché vysávání funguje stejně za použití horké vody, studené vody nebo vody o pokojové teplotě. Můžete používat horkou vodu o teplotě až 50 °C a nepěnivý tekutý čistič na podlahy.
Při použití pouze destilované vody nebude přístroj správně fungovat. Pokud si přejete používat destilovanou vodu, vždy do ní přidejte trochu vody z kohoutku nebo čirý (nepěnivý) čisticí prostředek. Vysavač je navržen pro práci s vodou z kohoutku.
Tipy a triky:
S vysavačem Philips AquaTrio řady 9000 Wet můžete používat nepěnivé čisticí prostředky na podlahu a teplou vodu. Výsledky čištění vysavače AquaTrio budou stejně dobré za použití horké, vlažné nebo studené vody.
Zařízení nebude správně fungovat pouze za použití destilované vody. Pokud si přejete používat destilovanou vodu, vždy do ní přidejte trochu vody z kohoutku nebo čirý (nepěnivý) čisticí prostředek. Váš bezdrátový vysavač Philips AquaTrio byl navržen tak, aby fungoval za použití vody z kohoutku.
Dále naleznete další tipy a triky.
Přidání tekutého čisticího prostředku na podlahy do nádržky na čistou vodu
Nejprve do nádržky na čistou vodu přidejte 10 ml čističe na podlahy Philips. Poté nádržku na vodu naplňte vodou z vodovodu až po značku MAX. Doporučujeme používat originální čistič na podlahu značky Philips (XV1792/01) s málo pěnivými kapalinami, které lze rozředit vodou. Při použití jiných nepěnivých čisticích prostředků na podlahy přidejte do nádržky na čistou vodu nanejvýš 10 ml prostředku (viz obrázek a)
Poznámka: Společnost Philips vysavač testovala pouze s čističem na podlahy Philips XV1792. Ostatní čisticí prostředky mohou příliš pěnit, což sníží výkonnost vysavače a může způsobit poruchu.
Přidání teplé vody do nádržky na čistou vodu
Do nádržky na čistou vodu lze přidat vodu až o teplotě 50 °C nebo vodu studenou (viz obrázek b).
Ve vysavači Philips AquaTrio Pro můžete použít tekutý čisticí prostředek na podlahy anebo teplou vodu. Vaše zařízení nemůže správně fungovat pouze za použití destilované vody. Pokud si přejete používat destilovanou vodu, vždy do ní přidejte trochu vody z kohoutku nebo čirý čisticí prostředek. Váš vysavač Philips AquaTrio Pro byl navržen tak, aby fungoval za použití vody z kohoutku. Přečtěte si další tipy a triky.
Přidání tekutého čisticího prostředku na podlahy do nádržky na čistou vodu
Chcete-li použít čisticí prostředek na podlahy, nejprve naplňte nádržku na čistou vodu vodou. Poté přidejte 10 ml tekutého čisticího prostředku na podlahy Philips podle doporučení uvedeného na lahvi. Doporučujeme používat originální čistič na podlahu značky Philips (XV1792/01) s málo pěnivými kapalinami, které lze rozředit vodou. Při použití jiných vhodných čisticích prostředků na podlahy přidejte do nádržky na čistou vodu nanejvýš 5 ml prostředku.
Poznámka: Do nádržky nikdy nepřidávejte vosk, oleje, kyselinu octovou (ocet), odstraňovač vodního kamene nebo přípravky na péči o podlahy, které nelze naředit v nádržce na čistou vodu nebo které nejsou vhodné pro vaše podlahy. Předejdete tak poškození přístroje. Použijte nepěnivý nebo málo pěnivý čisticí prostředek na podlahy, který je vhodný pro vaše podlahy.
Přidání teplé vody do nádržky na čistou vodu
Do nádržky lze přidat vodu o teplotě až 50 °C nebo vodu studenou (viz obrázek).
Ve vysavači Philips AquaTrio použít tekutý čisticí prostředek na podlahy anebo teplou vodu. Protože se voda uvnitř přístroje nezahřívá, nedochází uvnitř k usazování vodního kamene. Není proto nutné používat destilovanou vodu. Pokud chcete tento typ vody použít, můžete. Přečtěte si další tipy a triky.
Přidání tekutého čisticího prostředku na podlahy do nádržky na čistou vodu
Chcete-li použít čisticí prostředek na podlahy, nejprve naplňte nádržku na čistou vodu vodou. Poté přidejte 10 ml tekutého čisticího prostředku na podlahy Philips podle doporučení uvedeného na lahvi. Doporučujeme používat originální čistič na podlahu značky Philips (XV1792/01) s málo pěnivými kapalinami, které lze rozředit vodou. Při použití jiných vhodných čisticích prostředků na podlahy přidejte do nádržky na čistou vodu nanejvýš 5 ml prostředku (viz obrázek).
Poznámka: Do nádržky nikdy nepřidávejte vosk, oleje, kyselinu octovou (ocet), odstraňovač vodního kamene nebo přípravky na péči o podlahy, které nelze naředit v nádržce na čistou vodu nebo které nejsou vhodné pro vaše podlahy. Předejdete tak poškození přístroje. Použijte nepěnivý nebo málo pěnivý čisticí prostředek na podlahy, který je vhodný pro vaše podlahy.
Přidání teplé vody do nádržky na čistou vodu
Do nádržky lze přidat vodu o teplotě až 35 °C nebo vodu studenou.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XW7110/01 , XW9383/01 , XW9385/01 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›
Mohu vysavač Philips AquaTrio používat na všechny druhy podlah, koberce a běhouny?
Mohu vyměnit baterii ve svém bezdrátovém vysavači Philips AquaTrio?
Kdy je potřeba vyměnit kartáče a filtry vysavače AquaTrio?
Lze mýt nádržky na vodu vysavače Philips AquaTrio v myčce?
Jaký typ vody lze používat ve vysavači Philips AquaTrio?
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