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Jaký typ vody lze používat ve vysavači Philips AquaTrio?

Prohlédněte si obrázek níže a přečtěte si v článku informace o tom, zda můžete ve svém modelu Philips AquaTrio používat teplou/destilovanou vodu nebo čisticí prostředek na podlahy.

modely aquatrio

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XW7110/01 , XW9383/01 , XW9385/01 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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