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Jak čistit strojek Philips OneBlade?

Pravidelné vyčištění OneBlade po každém použití zajišťuje jeho efektivní funkčnost, což vám poskytne nejlepší možné oholení. Pokyny k čištění najdete níže:

  1. Abyste OneBlade nepoškodili, neoklepávejte jej o umyvadlo nebo jakýkoli tvrdý povrch.
  2. Sejměte nástavce ze strojku a vyfoukejte všechny chloupky, které zbyly na břitu. Zapněte OneBlade a opláchněte břit a rukojeť pod vlažnou vodou.
  3. Nástavce opláchněte pod vlažnou vodou samostatně.
Nevysoušejte břit ručníkem ani ubrouskem. Nechte strojek a nástavce volně uschnout. Nepokoušejte se ze strojku odstranit chloupky pomocí ostrých předmětů, jako je pinzeta.

Další podrobnosti o údržbě Philips OneBlade naleznete v digitální uživatelské příručce nebo nás kontaktujte.
 
Upozorňujeme: Příslušenství dodané s výrobkem se může lišit od příslušenství vyobrazeného níže. Uvedené pokyny k čištění ale platí pro všechny modely OneBlade.
 

Čištění OneBlade

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP1424/65 , QP6506/15 , QP6542/15 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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