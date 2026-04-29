Podpora Philips
Jak čistit strojek Philips OneBlade?
Pravidelné vyčištění OneBlade po každém použití zajišťuje jeho efektivní funkčnost, což vám poskytne nejlepší možné oholení. Pokyny k čištění najdete níže:
- Abyste OneBlade nepoškodili, neoklepávejte jej o umyvadlo nebo jakýkoli tvrdý povrch.
- Sejměte nástavce ze strojku a vyfoukejte všechny chloupky, které zbyly na břitu. Zapněte OneBlade a opláchněte břit a rukojeť pod vlažnou vodou.
- Nástavce opláchněte pod vlažnou vodou samostatně.
Nevysoušejte břit ručníkem ani ubrouskem. Nechte strojek a nástavce volně uschnout. Nepokoušejte se ze strojku odstranit chloupky pomocí ostrých předmětů, jako je pinzeta.
Další podrobnosti o údržbě Philips OneBlade naleznete v digitální uživatelské příručce nebo nás kontaktujte
. Upozorňujeme:
Příslušenství dodané s výrobkem se může lišit od příslušenství vyobrazeného níže. Uvedené pokyny k čištění ale platí pro všechny modely OneBlade.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP1424/65 , QP6506/15 , QP6542/15 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›