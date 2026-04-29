Jak nabíjet zubní kartáček Sonicare?

Pokud vám níže uvedené pokyny nepomohou, kontaktujte nás nebo kliknutím sem odešlete online žádost o uplatnění záruky, abychom vám mohli pomoci se získáním náhradního zařízení. Všechny zubní kartáčky a ústní sprchy Sonicare mají dvouletou záruku.
V závislosti na modelu můžete zubní kartáček Philips Sonicare nabíjet různými způsoby. Ujistěte se, že používáte originální nabíječku, která byla dodána se zubním kartáčkem. Ne všechny nabíječky Sonicare jsou kompatibilní s ostatními. Nabíječka může mít konektor USB-A, který vyžaduje síťový adaptér (není součástí balení).
Přečtěte si následující pokyny k nabíjení zubního kartáčku.
Zapojte nabíječku do zásuvky.
Umístěte tělo zubního kartáčku do nabíječky.
Indikátor baterie začne blikat*, aby signalizoval, že se zubní kartáček nabíjí. Po úplném nabití, které může trvat až 24 hodin, přestane blikat.
Zubní kartáček můžete mezi čištěním zubů nechat v zapojené nabíječce, protože to nebude mít vliv na životnost baterie.
*Poznámka: DailyClean 1100 nemá indikátor baterie.
Umístěte tělo zubního kartáčku do nabíjecí skleničky nebo stojánku a položte na nabíjecí základnu.
Zapojte nabíjecí základnu do zásuvky.
Indikátor baterie začne blikat bíle nebo zeleně, aby signalizoval, že se zubní kartáček nabíjí. Po úplném nabití, které může trvat až 24 hodin, přestane blikat.
Vložte tělo zubního kartáčku do cestovního pouzdra.
Zapojte kabel mini-USB do cestovního pouzdra.
Připojte kabel USB k síťovému adaptéru USB 5 V IPX-4.
Indikátor baterie začne blikat bíle nebo zeleně, aby signalizoval, že se zubní kartáček nabíjí. Po úplném nabití, které může trvat až 24 hodin, přestane blikat.
Připojte kabel USB k adaptéru a zapojte jej do zásuvky.
Zubní kartáček umístěte na zvednutý povrch nabíjecí podložky.
Nabíjecí podložka zapípá a indikátor baterie začne bíle blikat, aby signalizoval, že se zubní kartáček nabíjí. Po úplném nabití přestane blikat a změní barvu na bílou, což může trvat až 12 hodin.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:HX6600/42 , HX6600/11 , HX6600/41 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›