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Podpora Philips

Je můj výrobek Philips Avent z materiálů neobsahujících BPA a BPS?

Ano, všechny součásti výrobků Philips Avent, které přijdou do styku s jídlem, jsou ze 100 % z materiálů bez obsahu BPA a BPS. To zajišťujeme prostřednictvím naprosté shody s bezpečnostními nařízeními, náhodných testů a dalších prostředků kontroly kvality.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: SCY906/03 , SCF094/02 , SCF039/17 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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