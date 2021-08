Uhlíkový filtr



Uhlíkový filtr odstraňuje pachy, škodlivé plyny, pyly a nebezpečné těkavé organické sloučeniny. A to včetně formaldehydu, který je prokazatelným karcinogenem, do těla se dostává vdechnutím a vyskytuje se v domácnostech běžně. Díky porézní struktuře dokáže aktivní uhlí tyto látky absorbovat a zachytit v pórech filtru, které jim brání v opětovném úniku do ovzduší.