Čistička vzduchu s duálním senzorem

#2 Velikost odfiltrovatelných částic



Věnujte pozornost parametrům o velikosti odfiltrovatelných části. Čistička vzduchu by měla být schopna odfiltrovat s účinností přes 99 % i částice do průměru 2,5 μm, které pronikají do domácnosti z venkovního prostředí (automobilová doprava, průmyslové znečištění).