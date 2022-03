Co je přídavná žárovka LED?



Uvažujete o modernizaci halogenových žárovek do světlometů na přídavné žárovky LED? Je to vůbec možné? Matt a naši odborníci na automobilové osvětlení Philips vás povedou při objevování zcela nového světa přídavných žárovek LED, technologie a toho, jak to může změnit váš zážitek z jízdy.