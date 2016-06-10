IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Aplikace Philips Clean Home+ („Aplikace“) umožňuje ovládat, sledovat a spravovat vaše čističky vzduchu a robotické vysavače Philips (souhrnně „zařízení“) odkudkoli a kdykoli („služby“). Aplikace a zařízení řídí společnost Philips Consumer Lifestyle B.V. nebo její přidružené společnosti nebo dceřiné společnosti (dále jen „společnost Philips“, „naše“, „my“ nebo „nás“). Zpracováváme osobní údaje shromážděné z aplikace a/nebo jakéhokoli zařízení, které se rozhodnete spárovat s aplikací.
Aplikace Philips Clean Home+ („Aplikace“) umožňuje ovládat, sledovat a spravovat vaše čističky vzduchu a robotické vysavače Philips (souhrnně „zařízení“) odkudkoli a kdykoli („služby“).
Aplikace a zařízení řídí společnost Philips Consumer Lifestyle B.V. nebo její přidružené společnosti nebo dceřiné společnosti (dále jen „společnost Philips“, „naše“, „my“ nebo „nás“). Zpracováváme osobní údaje shromážděné z aplikace a/nebo jakéhokoli zařízení, které se rozhodnete spárovat s aplikací.
Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje shromažďované nebo zpracovávané zařízením a/nebo aplikací. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vám má pomoci porozumět našim postupům ochrany osobních údajů při použití aplikace, včetně toho, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak s nimi nakládáme, a rovněž svým právům jako jednotlivce. Přečtěte si také naše Prohlášení o souborech cookie a Podmínky použití.
Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje shromažďované nebo zpracovávané zařízením a/nebo aplikací. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vám má pomoci porozumět našim postupům ochrany osobních údajů při použití aplikace, včetně toho, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak s nimi nakládáme, a rovněž svým právům jako jednotlivce.
Přečtěte si také naše Prohlášení o souborech cookie a Podmínky použití.
Osobní údaje získáváme nebo shromažďujeme, jak je podrobněji popsáno níže, když poskytujeme své služby, včetně přístupu, stažení a instalace aplikace.
Údaje účtu Do aplikace se můžete přihlásit prostřednictvím účtu MyPhilips nebo profilu na sociálních sítích. Uživatelé v Číně se také mohou přihlásit pomocí svých telefonních čísel.
Údaje účtu
Do aplikace se můžete přihlásit prostřednictvím účtu MyPhilips nebo profilu na sociálních sítích. Uživatelé v Číně se také mohou přihlásit pomocí svých telefonních čísel.
Údaje týkající se zařízení Když zařízení spárujete s aplikací, shromažďujeme následující informace:
Údaje týkající se zařízení
Když zařízení spárujete s aplikací, shromažďujeme následující informace:
(I) Údaje o zařízení, včetně ID zařízení, režimu provozu, zapnutí/vypnutí, režimu, rychlosti ventilátoru, plánovače a řídicích příkazů. (II) Obecné údaje o kvalitě vzduchu, včetně indexu vnitřních alergenů, částicích PM2.5, teplotě, hladině plynu a vlhkosti. (I) Údaje o zařízení, včetně ID zařízení, údajů plánovače, počtu cyklů a době čištění. Shromažďujeme také IP adresu směrovače, který se připojuje k vašemu zařízení. Tyto údaje používáme k poskytování služeb, informování zařízení o jeho prostředí, zlepšování našeho zařízení a služeb a k tomu, abyste mohli zařízení i jeho služby lépe využívat. Protože se údaje o vašem zařízení zpracovávají pouze tehdy, když se rozhodnete spárovat své zařízení s aplikací pro účely služeb, považujeme toto zpracování za nezbytné pro plnění smlouvy, ve které jsme jednou ze stran, a za zákonné podle článku 6.1.(b) nařízení (EU) 2016/679.
(I) Údaje o zařízení, včetně ID zařízení, režimu provozu, zapnutí/vypnutí, režimu, rychlosti ventilátoru, plánovače a řídicích příkazů.
(II) Obecné údaje o kvalitě vzduchu, včetně indexu vnitřních alergenů, částicích PM2.5, teplotě, hladině plynu a vlhkosti.
(I) Údaje o zařízení, včetně ID zařízení, údajů plánovače, počtu cyklů a době čištění.
Shromažďujeme také IP adresu směrovače, který se připojuje k vašemu zařízení.
Tyto údaje používáme k poskytování služeb, informování zařízení o jeho prostředí, zlepšování našeho zařízení a služeb a k tomu, abyste mohli zařízení i jeho služby lépe využívat.
Protože se údaje o vašem zařízení zpracovávají pouze tehdy, když se rozhodnete spárovat své zařízení s aplikací pro účely služeb, považujeme toto zpracování za nezbytné pro plnění smlouvy, ve které jsme jednou ze stran, a za zákonné podle článku 6.1.(b) nařízení (EU) 2016/679.
Další poskytované údaje V závislosti na modelu vaší čističky vzduchu vám aplikace může zobrazit malý dotazník týkající se vašich obav ohledně kvality vzduchu v interiérech, ohledně toho, před jak dlouhou dobou jste se do daného domu nebo místnosti nastěhovali, a ohledně místnosti, kam jste zařízení umístili. Aplikace použije vaše odpovědi k nastavení nejvhodnějšího režimu fungování pro vaše zařízení.
Další poskytované údaje
V závislosti na modelu vaší čističky vzduchu vám aplikace může zobrazit malý dotazník týkající se vašich obav ohledně kvality vzduchu v interiérech, ohledně toho, před jak dlouhou dobou jste se do daného domu nebo místnosti nastěhovali, a ohledně místnosti, kam jste zařízení umístili. Aplikace použije vaše odpovědi k nastavení nejvhodnějšího režimu fungování pro vaše zařízení.
Protože se vaše ostatní poskytnuté údaje zpracovávají pouze tehdy, když se rozhodnete spárovat své zařízení s aplikací pro účely služeb, považujeme toto zpracování za nezbytné pro plnění smlouvy, ve které jsme jednou ze stran, a za zákonné podle článku 6.1.(b) nařízení (EU) 2016/679.
Protože se vaše ostatní poskytnuté údaje zpracovávají pouze tehdy, když se rozhodnete spárovat své zařízení s aplikací pro účely služeb, považujeme toto zpracování za nezbytné pro plnění smlouvy, ve které jsme jednou ze stran, a za zákonné podle článku 6.1.(b) nařízení (EU) 2016/679.
Soubory cookies Abychom mohli své služby provozovat, poskytovat, zlepšovat, chápat a upravovat, používáme soubory cookie, sledovací značky nebo podobné technologie („soubory cookie“). Soubory cookie nám umožňují rozpoznat vaše mobilní zařízení a shromažďovat vaše osobní údaje včetně jedinečného uživatelského čísla zařízení, IP adresy mobilního zařízení, typu mobilního internetového prohlížeče nebo operačního systému, který používáte, údajů o relacích a využití nebo informací o výkonu v souvislosti se službami, což jsou informace o tom, jak aplikaci používáte.
Soubory cookies
Abychom mohli své služby provozovat, poskytovat, zlepšovat, chápat a upravovat, používáme soubory cookie, sledovací značky nebo podobné technologie („soubory cookie“). Soubory cookie nám umožňují rozpoznat vaše mobilní zařízení a shromažďovat vaše osobní údaje včetně jedinečného uživatelského čísla zařízení, IP adresy mobilního zařízení, typu mobilního internetového prohlížeče nebo operačního systému, který používáte, údajů o relacích a využití nebo informací o výkonu v souvislosti se službami, což jsou informace o tom, jak aplikaci používáte.
Podpora zákazníka Své služby provozujeme a poskytujeme včetně poskytování zákaznické podpory a vylepšování, napravování a přizpůsobování služeb. Když požadujete zákaznickou podporu, můžete nám poskytovat informace vztahující se k vašemu používání našich služeb, včetně interakce se společností Philips, a k tomu, jak vás kontaktovat, abychom vám mohli požadovanou podporu poskytnout. Vaše informace využíváme také k tomu, abychom se vám ozvali, když nás kontaktujete.
Podpora zákazníka
Své služby provozujeme a poskytujeme včetně poskytování zákaznické podpory a vylepšování, napravování a přizpůsobování služeb. Když požadujete zákaznickou podporu, můžete nám poskytovat informace vztahující se k vašemu používání našich služeb, včetně interakce se společností Philips, a k tomu, jak vás kontaktovat, abychom vám mohli požadovanou podporu poskytnout. Vaše informace využíváme také k tomu, abychom se vám ozvali, když nás kontaktujete.
Kombinované údaje Vaše osobní údaje můžeme kombinovat, včetně údajů účtu, údajů zařízení, souborů cookie s údaji shromážděnými během vaší interakce a použití digitálních kanálů Philips, jako jsou sociální sítě, webové stránky, e-maily, aplikace a připojené produkty, včetně IP adres, souborů cookie, informací o mobilním zařízení, sdělení, na která kliknete nebo je stisknete, podrobností o poloze a webových stránek, které navštívíte.
Kombinované údaje
Vaše osobní údaje můžeme kombinovat, včetně údajů účtu, údajů zařízení, souborů cookie s údaji shromážděnými během vaší interakce a použití digitálních kanálů Philips, jako jsou sociální sítě, webové stránky, e-maily, aplikace a připojené produkty, včetně IP adres, souborů cookie, informací o mobilním zařízení, sdělení, na která kliknete nebo je stisknete, podrobností o poloze a webových stránek, které navštívíte.
Analyzujeme kombinovaná data, abychom vám mohli poskytovat služby šité na míru. Pomáhá nám to také zlepšovat obsah, funkčnost a použitelnost aplikace, zařízení a služeb a také vyvíjet nové produkty a služby. V takovém případě považujeme zpracování vašich kombinovaných údajů za založené na legitimním zájmu společnosti Philips a za zákonné v souladu s článkem 6.1. (f) nařízení (EU) 2016/679. Pokud se přihlásíte k odběru propagačních sdělení o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips, které pro vás mohou být relevantní na základě vašich preferencí a chování online, můžeme vám marketingová a propagační sdělení poskytovat e-mailem, telefonicky a prostřednictvím dalších digitálních kanálů, jako jsou mobilní aplikace a sociální sítě. Abychom mohli sdělení přizpůsobit vašim preferencím a chování a poskytovat vám relevantnější a lépe přizpůsobenou zkušenost, můžeme vaše kombinované údaje analyzovat. Před odesláním propagačních sdělení vás požádáme o souhlas.
Analyzujeme kombinovaná data, abychom vám mohli poskytovat služby šité na míru. Pomáhá nám to také zlepšovat obsah, funkčnost a použitelnost aplikace, zařízení a služeb a také vyvíjet nové produkty a služby. V takovém případě považujeme zpracování vašich kombinovaných údajů za založené na legitimním zájmu společnosti Philips a za zákonné v souladu s článkem 6.1. (f) nařízení (EU) 2016/679.
Pokud se přihlásíte k odběru propagačních sdělení o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips, které pro vás mohou být relevantní na základě vašich preferencí a chování online, můžeme vám marketingová a propagační sdělení poskytovat e-mailem, telefonicky a prostřednictvím dalších digitálních kanálů, jako jsou mobilní aplikace a sociální sítě. Abychom mohli sdělení přizpůsobit vašim preferencím a chování a poskytovat vám relevantnější a lépe přizpůsobenou zkušenost, můžeme vaše kombinované údaje analyzovat. Před odesláním propagačních sdělení vás požádáme o souhlas.
Oprávnění Pokud aplikace potřebuje pro účely služeb oprávnění k přístupu ke snímačům vašeho mobilního zařízení (např. kamera, Wi-Fi, určování polohy nebo Bluetooth) nebo k jiným datům (např. fotografiím), požádáme vás o souhlas. Takové údaje používáme pouze, pokud jsou zapotřebí, aby vám bylo možné poskytovat služby, a pouze poté, co k tomu dáte souhlas.
Oprávnění
Pokud aplikace potřebuje pro účely služeb oprávnění k přístupu ke snímačům vašeho mobilního zařízení (např. kamera, Wi-Fi, určování polohy nebo Bluetooth) nebo k jiným datům (např. fotografiím), požádáme vás o souhlas. Takové údaje používáme pouze, pokud jsou zapotřebí, aby vám bylo možné poskytovat služby, a pouze poté, co k tomu dáte souhlas.
1) Obecná oprávnění - Párování zařízení. Operační systémy Android vyžadují k připojení aplikace k zařízení přibližnou geografickou polohu. Systém iOS vyžaduje přístup k údajům o poloze, aby mohl rozpoznat, kdy se aplikace a zařízení nacházejí v blízkosti. Společnost Philips však tyto údaje žádným způsobem nezpracovává. Údaje jsou uloženy v mobilním zařízení, kde k nim společnost Philips nemá přístup. Pokud odstraníte svůj profil nebo aplikaci, budou tyto údaje ze zařízení odstraněny. - Najděte nejbližší pobočku Philips. Když aktivujete tuto funkci, použijeme údaje o vaší poloze, abychom vás nasměrovali do obchodu nebo střediska péče o zákazníky ve vašem okolí. 2) Oprávnění pro čističku vzduchu. Oprávnění aplikace můžete kdykoli zablokovat prostřednictvím nastavení v mobilním zařízení. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Evropě, USA, Latinské Americe, Tokiu nebo Sydney a v Číně. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Evropě, USA, Latinské Americe, Tokiu nebo Sydney a v Číně. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Evropě, USA, Latinské Americe, Tokiu nebo Sydney a v Číně. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
1) Obecná oprávnění
- Párování zařízení. Operační systémy Android vyžadují k připojení aplikace k zařízení přibližnou geografickou polohu. Systém iOS vyžaduje přístup k údajům o poloze, aby mohl rozpoznat, kdy se aplikace a zařízení nacházejí v blízkosti. Společnost Philips však tyto údaje žádným způsobem nezpracovává. Údaje jsou uloženy v mobilním zařízení, kde k nim společnost Philips nemá přístup. Pokud odstraníte svůj profil nebo aplikaci, budou tyto údaje ze zařízení odstraněny.
- Najděte nejbližší pobočku Philips. Když aktivujete tuto funkci, použijeme údaje o vaší poloze, abychom vás nasměrovali do obchodu nebo střediska péče o zákazníky ve vašem okolí.
2) Oprávnění pro čističku vzduchu.
Oprávnění aplikace můžete kdykoli zablokovat prostřednictvím nastavení v mobilním zařízení.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Evropě, USA, Latinské Americe, Tokiu nebo Sydney a v Číně.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Evropě, USA, Latinské Americe, Tokiu nebo Sydney a v Číně.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Evropě, USA, Latinské Americe, Tokiu nebo Sydney a v Číně.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Společnost Philips může vaše osobní údaje zveřejnit poskytovatelům služeb z řad třetích stran, obchodním partnerům nebo jiným třetím stranám v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů a/nebo platnými zákony.
Poskytovatelé služeb Spolupracujeme s poskytovateli služeb z řad třetích stran, kteří nám pomáhají naše služby provozovat, poskytovat, zlepšovat, chápat, přizpůsobovat, podporovat a prodávat. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími poskytovateli služeb:
Poskytovatelé služeb
Spolupracujeme s poskytovateli služeb z řad třetích stran, kteří nám pomáhají naše služby provozovat, poskytovat, zlepšovat, chápat, přizpůsobovat, podporovat a prodávat.
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími poskytovateli služeb:
We may share your personal data with the following service providers: Tito poskytovatelé služeb dodávají potřebné hardwarové vybavení, software, síťové služby, služby ukládání dat, zajišťování transakcí nebo související technologie, které jsou zapotřebí pro chod této aplikace nebo poskytovaných služeb. Společnost Philips vyžaduje, aby její poskytovatelé služeb zajišťovali odpovídající úroveň ochrany osobních údajů podobnou úrovni, kterou poskytujeme sami. Vyžadujeme, aby naši poskytovatelé služeb zpracovávali vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny a pouze pro konkrétní účely uvedené výše, aby měli přístup k minimu údajů, které potřebují k dodání určité služby, a aby mohli zajistit bezpečnost vašich osobních údajů.
We may share your personal data with the following service providers:
Tito poskytovatelé služeb dodávají potřebné hardwarové vybavení, software, síťové služby, služby ukládání dat, zajišťování transakcí nebo související technologie, které jsou zapotřebí pro chod této aplikace nebo poskytovaných služeb.
Společnost Philips vyžaduje, aby její poskytovatelé služeb zajišťovali odpovídající úroveň ochrany osobních údajů podobnou úrovni, kterou poskytujeme sami. Vyžadujeme, aby naši poskytovatelé služeb zpracovávali vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny a pouze pro konkrétní účely uvedené výše, aby měli přístup k minimu údajů, které potřebují k dodání určité služby, a aby mohli zajistit bezpečnost vašich osobních údajů.
Další třetí strany
Společnost Philips může spolupracovat rovněž s třetími stranami, které zpracovávají vaše osobní údaje pro vlastní účely. Pokud společnost Philips sdílí vaše osobní údaje s třetími stranami, které vaše osobní údaje využívají pro vlastní účely, pak než budeme vaše osobní údaje sdílet, společnost Philips vás o tom informuje a/nebo v případě potřeby získá váš souhlas v souladu s platnými zákony. V tomto případě si pozorně přečtěte jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, kde jsou uvedeny informace o jejich postupech zajištění ochrany osobních údajů, včetně toho, jaký typ osobních údajů shromažďují, jak je využívají, zpracovávají a chrání. Společnost Philips někdy prodává svůj podnik nebo část podniku jiné obchodní společnosti. Při takovém převodu vlastnictví může dojít i k přenosu Vašich osobních údajů, které jsou na tento podnik přímo vázány, do kupující společnosti. Veškerá naše práva a závazky v rámci oznámení o ochraně osobních údajů může společnost Philips volně převádět na jakékoli naše přidružené společnosti v souvislosti s fúzí, akvizicí, restrukturalizací nebo prodejem aktiv či působením zákona nebo jinak, přičemž můžeme vaše osobní údaje převést kterékoli ze svých přidružených společností, navazujícím subjektům nebo novému vlastníkovi. Amazon Alexa V některých zemích podporujeme dovednost Čistička vzduchu Philips. Pokud dovednost aktivujete, budete moci ovládat svá zařízení prostřednictvím aplikace Amazon Alexa. Když povolíte aplikaci Amazon Alexa, společnost Amazon vám bude poskytovat vlastní služby. Žádáme vás, abyste si přečetli Podmínky používání a Prohlášení o ochraně osobních údajůk aplikaci Amazon Alexa. Tmall Genie V Číně podporujeme dovednost Čistička vzduchu Philips v aplikaci Tmall Genie. Pokud tuto dovednost aktivujete, budete moci své zařízení ovládat prostřednictvím aplikace Tmall Genie. V tomto případě vám aplikace Tmall Genie bude poskytovat vlastní služby. Žádáme vás, abyste si přečetli Podmínky používání a Prohlášení o ochraně osobních údajů k aplikaci Tmall Genie. Předávání informací do zahraničí Vaše osobní údaje mohou být uloženy a zpracovány v jakékoli zemi, kde máme pobočku nebo ve které angažujeme poskytovatele služeb, přičemž používáním služeb potvrzujete souhlas s (případným) předáním informací do zemí mimo svou domovskou zemi, kde se mohou uplatňovat jiná pravidla na ochranu osobních údajů než ve vaší zemi. Za určitých okolností mohou mít v těchto zemích přístup k vašim osobním údajům oprávněné soudy, policejní orgány, regulační úřady nebo bezpečnostní složky. Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru, mohou být vaše osobní údaje předány našim přidruženým společnostem nebo poskytovatelům služeb v zemích mimo EHP, u kterých Evropská komise konstatovala poskytování adekvátní úrovně ochrany osobních údajů podle standardů EHP (kompletní seznam těchto zemí je k dispozici zde http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Pro převod údajů z EHP do zemí, které Evropská komise nepovažuje za adekvátní, jako jsou například Spojené státy, jsme zavedli odpovídající opatření, jako například naše Závazná podniková pravidla pro údaje zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů a/nebo standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí za účelem ochrany vašich osobních údajů. Kopii těchto opatření můžete získat na výše uvedeném odkazu nebo o ni požádat na adrese [email protected].
Společnost Philips může spolupracovat rovněž s třetími stranami, které zpracovávají vaše osobní údaje pro vlastní účely. Pokud společnost Philips sdílí vaše osobní údaje s třetími stranami, které vaše osobní údaje využívají pro vlastní účely, pak než budeme vaše osobní údaje sdílet, společnost Philips vás o tom informuje a/nebo v případě potřeby získá váš souhlas v souladu s platnými zákony. V tomto případě si pozorně přečtěte jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, kde jsou uvedeny informace o jejich postupech zajištění ochrany osobních údajů, včetně toho, jaký typ osobních údajů shromažďují, jak je využívají, zpracovávají a chrání.
Společnost Philips někdy prodává svůj podnik nebo část podniku jiné obchodní společnosti. Při takovém převodu vlastnictví může dojít i k přenosu Vašich osobních údajů, které jsou na tento podnik přímo vázány, do kupující společnosti. Veškerá naše práva a závazky v rámci oznámení o ochraně osobních údajů může společnost Philips volně převádět na jakékoli naše přidružené společnosti v souvislosti s fúzí, akvizicí, restrukturalizací nebo prodejem aktiv či působením zákona nebo jinak, přičemž můžeme vaše osobní údaje převést kterékoli ze svých přidružených společností, navazujícím subjektům nebo novému vlastníkovi.
Amazon Alexa
V některých zemích podporujeme dovednost Čistička vzduchu Philips. Pokud dovednost aktivujete, budete moci ovládat svá zařízení prostřednictvím aplikace Amazon Alexa. Když povolíte aplikaci Amazon Alexa, společnost Amazon vám bude poskytovat vlastní služby. Žádáme vás, abyste si přečetli Podmínky používání a Prohlášení o ochraně osobních údajůk aplikaci Amazon Alexa.
Tmall Genie
V Číně podporujeme dovednost Čistička vzduchu Philips v aplikaci Tmall Genie. Pokud tuto dovednost aktivujete, budete moci své zařízení ovládat prostřednictvím aplikace Tmall Genie. V tomto případě vám aplikace Tmall Genie bude poskytovat vlastní služby. Žádáme vás, abyste si přečetli Podmínky používání a Prohlášení o ochraně osobních údajů k aplikaci Tmall Genie.
Předávání informací do zahraničí
Vaše osobní údaje mohou být uloženy a zpracovány v jakékoli zemi, kde máme pobočku nebo ve které angažujeme poskytovatele služeb, přičemž používáním služeb potvrzujete souhlas s (případným) předáním informací do zemí mimo svou domovskou zemi, kde se mohou uplatňovat jiná pravidla na ochranu osobních údajů než ve vaší zemi. Za určitých okolností mohou mít v těchto zemích přístup k vašim osobním údajům oprávněné soudy, policejní orgány, regulační úřady nebo bezpečnostní složky.
Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru, mohou být vaše osobní údaje předány našim přidruženým společnostem nebo poskytovatelům služeb v zemích mimo EHP, u kterých Evropská komise konstatovala poskytování adekvátní úrovně ochrany osobních údajů podle standardů EHP (kompletní seznam těchto zemí je k dispozici zde http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Pro převod údajů z EHP do zemí, které Evropská komise nepovažuje za adekvátní, jako jsou například Spojené státy, jsme zavedli odpovídající opatření, jako například naše Závazná podniková pravidla pro údaje zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů a/nebo standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí za účelem ochrany vašich osobních údajů. Kopii těchto opatření můžete získat na výše uvedeném odkazu nebo o ni požádat na adrese [email protected].
Vaše osobní údaje si ponecháme tak dlouho, jak je třeba, nebo jak je povoleno s ohledem na účel(y), ke kterým se údaje shromažďují. Kritéria, která používáme k určení délky období uchování údajů, zahrnují: (i) délku období, po které aplikaci a služby využíváte; (ii) zda existuje nějaký právní závazek, který se na nás vztahuje nebo (iii) zda je jejich uchování vhodné vzhledem k našemu právnímu postavení (například s ohledem na platné stavy omezení, sporů nebo regulačních šetření).
Vaše možnosti a práva Pokud byste chtěli podat žádost o přístup, opravu, vymazání a omezení nebo námitku vůči zpracování osobních údajů, které jste nám již dříve poskytli, nebo pokud byste chtěli požádat o získání elektronické kopie svých osobních údajů za účelem jejich předání jiné společnosti (v rozsahu, v jakém vám toto právo na možnost přenosu dat poskytují platné zákony), můžete nás kontaktovat na adrese [email protected]. Na vaši žádost zareagujeme v souladu s platnými zákony.
Vaše možnosti a práva
Pokud byste chtěli podat žádost o přístup, opravu, vymazání a omezení nebo námitku vůči zpracování osobních údajů, které jste nám již dříve poskytli, nebo pokud byste chtěli požádat o získání elektronické kopie svých osobních údajů za účelem jejich předání jiné společnosti (v rozsahu, v jakém vám toto právo na možnost přenosu dat poskytují platné zákony), můžete nás kontaktovat na adrese [email protected]. Na vaši žádost zareagujeme v souladu s platnými zákony.
V žádosti jasně uveďte, ke kterým osobním údajům chcete získat přístup nebo které chcete opravit, vymazat, omezit nebo u kterých chcete vznést námitku vůči zpracování. Pro vaši ochranu můžeme realizovat pouze žádosti týkající se osobních údajů souvisejících s vaším účtem, vaší e-mailové adresy nebo jiných informací o účtu, které používáte, abyste nám žádost poslali, a před realizací žádosti možná bude třeba, abychom ověřili vaši identitu. Vaši žádost se pokusíme splnit co nejrychleji v přiměřené době. Tam, kde spoléháme na souhlas se shromažďováním a/nebo zpracováním vašich osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by to ovlivnilo zákonnou povahu zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním. Upozorňujeme, že pokud využijete (některých) svých možností a práv, je možné, že naše služby již nebudete moci, jako celek nebo zčásti, používat.
V žádosti jasně uveďte, ke kterým osobním údajům chcete získat přístup nebo které chcete opravit, vymazat, omezit nebo u kterých chcete vznést námitku vůči zpracování. Pro vaši ochranu můžeme realizovat pouze žádosti týkající se osobních údajů souvisejících s vaším účtem, vaší e-mailové adresy nebo jiných informací o účtu, které používáte, abyste nám žádost poslali, a před realizací žádosti možná bude třeba, abychom ověřili vaši identitu. Vaši žádost se pokusíme splnit co nejrychleji v přiměřené době.
Tam, kde spoléháme na souhlas se shromažďováním a/nebo zpracováním vašich osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by to ovlivnilo zákonnou povahu zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.
Upozorňujeme, že pokud využijete (některých) svých možností a práv, je možné, že naše služby již nebudete moci, jako celek nebo zčásti, používat.
Chráníme vaše osobní údaje
Přistupujeme odpovědně ke své povinnosti chránit údaje, které společnosti Philips svěříte, proti náhodné nebo neoprávněné změně, ztrátě, zneužití, zveřejnění či přístupu. Společnost Philips používá celou řadu technologií zabezpečení a technických a organizačních opatření, aby vaše údaje pomáhala chránit. Pro tento účel zavádíme mimo jiné kontroly přístupu a používáme brány firewall a protokoly zabezpečení.
Přistupujeme odpovědně ke své povinnosti chránit údaje, které společnosti Philips svěříte, proti náhodné nebo neoprávněné změně, ztrátě, zneužití, zveřejnění či přístupu. Společnost Philips používá celou řadu technologií zabezpečení a technických a organizačních opatření, aby vaše údaje pomáhala chránit. Pro tento účel zavádíme mimo jiné kontroly přístupu a používáme brány firewall a protokoly zabezpečení.
Zvláštní informace pro rodiče
Přestože služby nejsou obecně zaměřeny na děti, jak je definováno platnými zákony, společnost Philips uplatňuje zásady dodržování zákonů, když požaduje svolení rodičů nebo opatrovníků před shromažďováním, používáním nebo zveřejněním osobních údajů dětí. Naším cílem je zajistit potřebné soukromí dětí a důrazně doporučujeme rodičům a zákonným zástupcům, aby s ohledem na aktivity a zájmy dětí online zaujali aktivní postoj. Pokud jste rodičem nebo opatrovníkem a dozvíte se, že nám vaše dítě poskytlo své osobní údaje bez vašeho předchozího souhlasu, kontaktujte nás na adrese [email protected]. Jestliže se dozvíme, že nám dítě poskytlo své osobní údaje, vymažeme tyto údaje ze svých záznamů.
Přestože služby nejsou obecně zaměřeny na děti, jak je definováno platnými zákony, společnost Philips uplatňuje zásady dodržování zákonů, když požaduje svolení rodičů nebo opatrovníků před shromažďováním, používáním nebo zveřejněním osobních údajů dětí. Naším cílem je zajistit potřebné soukromí dětí a důrazně doporučujeme rodičům a zákonným zástupcům, aby s ohledem na aktivity a zájmy dětí online zaujali aktivní postoj.
Pokud jste rodičem nebo opatrovníkem a dozvíte se, že nám vaše dítě poskytlo své osobní údaje bez vašeho předchozího souhlasu, kontaktujte nás na adrese [email protected]. Jestliže se dozvíme, že nám dítě poskytlo své osobní údaje, vymažeme tyto údaje ze svých záznamů.
Místní specifické informace: Vaše práva na ochranu osobních údajů ve státě Kalifornie (pouze USA)
Občanský zákoník státu Kalifornie odstavec 1798.83 povoluje našim zákazníkům, kteří jsou občany státu Kalifornie, požadovat od nás a získat jednou ročně bezplatně informace týkající se osobních údajů (pokud existují), které jsme v předchozím kalendářním roce zveřejnili pro třetí strany pro účely přímého marketingu. Tyto případné informace by zahrnovaly seznam kategorií osobních údajů, k jejichž sdílení došlo, a jména a adresy všech třetích stran, s nimiž jsme informace sdíleli v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce. Pokud jste občanem státu Kalifornie a chtěli byste takovouto žádost podat, navštivte naše webové stránky týkající se ochrany osobních údajů: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
Občanský zákoník státu Kalifornie odstavec 1798.83 povoluje našim zákazníkům, kteří jsou občany státu Kalifornie, požadovat od nás a získat jednou ročně bezplatně informace týkající se osobních údajů (pokud existují), které jsme v předchozím kalendářním roce zveřejnili pro třetí strany pro účely přímého marketingu. Tyto případné informace by zahrnovaly seznam kategorií osobních údajů, k jejichž sdílení došlo, a jména a adresy všech třetích stran, s nimiž jsme informace sdíleli v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce. Pokud jste občanem státu Kalifornie a chtěli byste takovouto žádost podat, navštivte naše webové stránky týkající se ochrany osobních údajů: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
Změny tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů
Naše služby se mohou čas od času změnit, aniž bychom vás o tom předem informovali. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo toto oznámení o ochraně osobních údajů podle potřeby upravovat či aktualizovat. Při aktualizaci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů aktualizujeme také datum v horní části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám nejnovější verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovat. Nové oznámení o ochraně osobních údajů vejde v platnost v okamžiku zveřejnění. Pokud s revidovaným oznámením nesouhlasíte, měli byste zhodnotit své preference nebo zvážit ukončení používání našich služeb. Pokud ke službám i po zavedení změn nadále přistupujete nebo je využíváte, potvrzujete tím, že jste byli s revidovaným oznámením o ochraně osobních údajů obeznámeni a souhlasíte s ním.
Naše služby se mohou čas od času změnit, aniž bychom vás o tom předem informovali. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo toto oznámení o ochraně osobních údajů podle potřeby upravovat či aktualizovat. Při aktualizaci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů aktualizujeme také datum v horní části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.
Doporučujeme vám nejnovější verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovat.
Nové oznámení o ochraně osobních údajů vejde v platnost v okamžiku zveřejnění. Pokud s revidovaným oznámením nesouhlasíte, měli byste zhodnotit své preference nebo zvážit ukončení používání našich služeb. Pokud ke službám i po zavedení změn nadále přistupujete nebo je využíváte, potvrzujete tím, že jste byli s revidovaným oznámením o ochraně osobních údajů obeznámeni a souhlasíte s ním.
Kontaktujte nás Pokud máte jakékoli otázky ohledně tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo ohledně způsobu, jakým společnost Philips používá vaše osobní údaje, je vám k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů na adrese[email protected]. Máte také právo podat stížnost u dohledového úřadu kompetentního ve vaší zemi nebo oblasti. Philips Consumer Lifestyle B.V. High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Nizozemsko
Kontaktujte nás
Pokud máte jakékoli otázky ohledně tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo ohledně způsobu, jakým společnost Philips používá vaše osobní údaje, je vám k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů na adrese[email protected]. Máte také právo podat stížnost u dohledového úřadu kompetentního ve vaší zemi nebo oblasti.
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, Nizozemsko
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