Radiologové na vídeňském výsluní

Přesněji, rychleji, levněji a pro nemocného příjemněji

S několika takovými novinkami zde odbornou veřejnost seznámila společnost Philips. Jde o řešení, která nejen zpřesňují a usnadňují práci kliniků, ale v konečném výsledku šetří i peníze, protože za jednotku času lze vyšetřit více nemocných. Významný je i přínos, který tyto inovace přinášejí z hlediska bezpečnosti, a to jak pacientů, tak personálu. „Při všem, co děláme, se snažíme souběžně postupovat ve čtyřech osách. Těmi jsou úsilí o zlepšování výsledků léčby, snaha o snížení nákladů na péči, usnadnění práce zdravotnického personálu a také zacílení na to, aby zkušenost s diagnostickým výkonem byla pro pacienta pokud možno pozitivní,“ uvedl Rob Cascella, který ve společnosti Philips vede program pro precizní diagnostiku. „Přibližujeme se tak tomu, aby byla správná léčba poskytnuta pacientovi ve správný čas,“ dodal R. Cascella.

Konkrétně pak byl na kongresu ECR představen například ultrazvukový systém EPIQ Elite s posílenými funkcemi pro vyšetření cév, který kombinuje poslední možnosti vývoje sondy s inovací softwaru. „Vyšetření cév nabývá čím dál více na důležitosti, a platí to i pro předcházení tak závažným stavům, jako je CMP. Dnes víme, že za jedním ze čtyř případů iktu stojí postižení karotid, a pokud je nemocný včas cíleně vyšetřen, lze této příhodě velmi efektivně předejít,“ řekl k tomu Jeff Cohen, jenž ve společnosti Philips řídí prodej technologií pro ultrazvuk.

Systém poprvé přináší do vaskulárního ultrazvuku 3D a 4D vizualizaci. Kromě přínosu pro klinické rozhodování to představuje také nástroj pro edukaci nemocného – diskuse nad takovým názorným zobrazením může podpořit adherenci k léčbě. Vyšetření se řídí přes ikony na monitoru tak, aby klinikovi zbývalo maximum času na komunikaci s nemocným. Výrazně se zde zmenšuje počet kroků, které musí vyšetřující provést, pro 3D a 4D vizualizaci stačí v podstatě krok jen jeden jediný. Sonda xMATRIX dovoluje pohled přímo do lumen cévy a přímé vyhodnocení přítomnosti stenózy a lokalizaci plaku.

„V posledních letech se toho v ultrazvukovém vaskulárním zobrazení mnoho nezměnilo, až doteď,“ řekl Muhammad Hasan, manažer Oddělení echokardiografie a neinvazivního vyšetření cév v Miami Cardiac & Vascular Institute (USA). „Nyní ale systém EPIQ Elite díky kombinaci nové sondy a pokroku v softwaru významně usnadňuje diagnózu vaskulárního postižení. Otevírá se tak cesta, aby ultrazvuk byl alternativou tam, kde jsou dosud standardním přístupem jiné zobrazovací metody,“ dodal M. Hasan.

Nově také na trh vstupuje EPIQ Elite systém pro gynekologii a porodnictví, který byl vytvořen s cílem zlepšit a zpřesnit fetální zobrazení během všech fází těhotenství včetně prvních týdnů po početí. Ergonomická, odlehčená sonda V9‑2 je první vysokofrekvenční sonda PureWave, zacílená na získání detailního obrazu s vysokým rozlišením, a to co nejčasněji v průběhu gravidity. Spojení s tzv. TrueVue umožnuje vyšetřujícímu manipulovat s virtuálním zdrojem světla, což přispívá k realitě snímku. Aplikace aBiometry Assist využívá umělé inteligence k automatizaci zpracování údajů z měření jednotlivých klíčových parametrů a mimo jiné zkracuje čas vyšetření. Opět se tak rozšiřuje prostor pro intenzivnější interakci mezi zdravotníkem a nastávající matkou.

„Díky sondě V9‑2 PureWave jsem schopen téměř okamžitě získat vysoce kvalitní zobrazení, a velmi rychle tak mohu posoudit časný vývoj dítěte. Díky mimořádnému rozlišení v 2D i 3D obrazu a hluboké penetraci pracuji s větší jistotou, a to v každém trimestru,“ říká Luis F. Goncalves z Phoenix Children’s Hospital v USA.

Další z představených inovací představuje CT INCISIVE, které bude uvedeno na hlavní trhy Evropy a Asie v první polovině roku 2019. To, že společnost Philips tomuto svému produktu věří, dokládá garance výměny rentgenky po celou dobu životnosti přístroje, což může představovat významnou finanční úsporu. Dodatečné náklady redukuje též Technology Maximizer program, který poskytuje poslední verzi softwaru, jakmile je k dispozici. K bezpečnosti provozu přispívá DoseWise Portal, monitorovací systém napojený na internet, který sbírá a analyzuje data o expozici radiační dávce jak u personálu, tak u pacientů. Workflow je řízeno pomocí adaptivní inteligence tak, aby zdravotníci mohli co nejvíce svého času a své pozornosti věnovat pacientovi.